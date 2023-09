Sandra Nkaké Carré d’argent Pontchâteau, 22 mars 2024, Pontchâteau.

Sandra Nkaké Vendredi 22 mars 2024, 20h30 Carré d’argent de 13 à 25€

Invitation à célébrer la vie et la voix des femmes, Scars le nouvel opus de la chanteuse franco-camerounaise est un bijou de chansons soul, puissantes et magnétiques. Avec un sens du rythme incomparable, Sandra Nkaké qui chante en anglais, en français ou encore en douala, irradie de générosité et captive son auditoire dès les premières notes. De sa personnalité, forgée par ses douleurs intimes et ses révoltes, exulte la joie de partager ses luttes et ses émotions. Entre énergie rock et ballade, les chansons sont sublimées par les chœurs et la flûte veloutée de Jî Drû. Un voyage en apesanteur autant qu’une proposition de découverte immanquable !

Carré d'argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Benjamin Colombel