Näcken Carré d’argent Pontchâteau, 28 février 2024, Pontchâteau.

Näcken Mercredi 28 février 2024, 11h00, 15h00, 17h00 Carré d’argent de 5 à 10€

Trois bidouilleurs d’instruments et deux chanteuses polyglottes nous convient à une aventure musicale inspirée de légendes célèbres : Hamelin le joueur de flûte, Näcken et son violon endiablé ou encore Ulysse et ses sirènes maléfiques. Installés au cœur du dispositif, les spectateurs régalent leurs yeux et leurs oreilles grâce à de tentaculaires orgues à bouches, des tubes de cuivre bricolés, de petits jouets manipulés et des chants teintés de malice. Des paysages fantastiques, fonds marins ou jungle luxuriante défilent dans notre imaginaire. Et quand les pistons font résonner le sifflet du train, c’est un rap suédois ou une tarentelle techno qui s’invite.

Carré d'argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Teddy Locquard