Maldonne Vendredi 9 février 2024, 20h30 Carré d’argent de 6 à 18€

Avec Pode ser, son premier solo, Leïla Ka, issue de la culture hip-hop, a secoué le monde de la danse par la singularité et la théâtralité poignante de sa gestuelle. Convaincue que le désordre peut être moteur de liberté, la jeune chorégraphe invite quatre danseuses à la rejoindre pour crier leur désir d’émancipation. Tels des coups de poing à l’adversité, les gestes tantôt saccadés ou fluides cisaillent l’air et la détermination transpire des corps en tension. Vêtues de multiples robes qui brillent, qui tournent, qui craquent, les cinq interprètes deviennent le réceptacle de toutes les émotions. Percutant !

+ apéro-danse : vendredi 9 février à 19h à la médiathèque

gratuit sur réservation : 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr

Carré d'argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

pontchateau Pont-Château

