Faada Freddy Carré d’argent Pontchâteau, 2 février 2024, Pontchâteau.

Avec le succès de son nouvel album, sorti à l’automne 2022, et sa tournée internationale à guichets fermés, Faada Freddy confirme son talent de vocaliste hors norme. Accompagné de cinq choristes, l’artiste sénégalais rivalise d’hymnes pop et de mélodies accrocheuses. Poitrines et cuisses qui claquent, voix intenses à la technique impressionnante, c’est tout le corps qui s’exprime pour produire un instant musical bluffant. Ce subtil mélange d’harmonies vocales, qui emprunte aussi bien au rap, qu’à la soul ou au gospel, est tout simplement irrésistible. Faada Freddy n’a pas fini de nous surprendre !

