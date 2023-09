La métamorphose des cigognes Carré d’argent Pontchâteau, 12 janvier 2024, Pontchâteau.

La métamorphose des cigognes Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Carré d’argent de 10 à 22€

Face à un gobelet vide, Marc essaye de suivre le protocole pour faire un enfant par fécondation in vitro. Alors que le corps médical attend des résultats, les errements du futur père deviennent de savoureuses anecdotes à travers une galerie de personnages à hurler de rire : le médecin anxiogène, des amis aux conseils douteux… Un texte décapant, jamais scabreux, qui se révèle captivant sur la question du désir d’enfant et de la masculinité. De cette histoire intime, interprétée avec une folle énergie, se dégage une grande humanité pour faire de son histoire la nôtre.

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

Alejandro Guerrero