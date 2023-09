Le dictionnaire amoureux de l’inutile Carré d’argent Pontchâteau, 6 décembre 2023, Pontchâteau.

Le dictionnaire amoureux de l’inutile Mercredi 6 décembre, 20h30 Carré d’argent de 10 à 22€

Découvert par le grand public à travers son personnage des Deschiens, François Morel enchaine depuis les succès au théâtre où l’absurde et la poésie se côtoient pour mieux réenchanter notre quotidien. Cet artiste singulier et prolifique est aussi un fabuleux romancier. Avec Le dictionnaire amoureux de l’inutile, écrit avec son fils Valentin, François Morel nous convie à les retrouver sur scène pour une lecture musicale à deux voix. Une invitation complice et joyeuse à plonger dans des souvenirs aussi futiles que profonds : s’interroger sur la coiffure du président Giscard d’Estaing ou vanter les mérites de la grasse matinée… Quand l’inutile devient indispensable !

Carré d'argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

