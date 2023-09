Et la mer s’est mise à brûler Carré d’argent Pontchâteau, 28 novembre 2023, Pontchâteau.

Et la mer s’est mise à brûler Mardi 28 novembre, 20h30 Carré d’argent de 6 à 18€

Les funérailles d’un marin disparu en mer nous entraînent dans l’intimité de deux adolescents que tout sépare. Sido, le banlieusard élevé seul par sa mère, et Rémi l’impétueux qui vit au gré des marées bretonnes. Cet événement tragique met au grand jour leurs liens du sang jusqu’alors cachés. S’ensuit une quête commune de leurs racines, entre flashbacks et fantasmes, jeux et challenges pour se prouver qu’ils sont déjà des hommes, des vrais. Les corps s’animent et les mots fusent pour panser les cicatrices de l’abandon. Une fiction acrobatique qui questionne le lien fraternel avec finesse et inventivité.

Carré d’argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240016101 http://www.carredargent.fr http://www.facebook.com/carreadrgent;https://www.youtube.com/user/carredargent [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 61 01 »}, {« type »: « email », « value »: « billetteriecap@pontchateau.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.carredargent.fr/agenda/crossborder-blues/ »}] Théâtre de la Ville de Pont-Château (44)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

pontchateau Pont-Château

Christophe Raynaud de Lage