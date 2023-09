Airstream (live) Carré d’argent Pontchâteau, 16 novembre 2023, Pontchâteau.

Saùl, hanté par la disparition de Lucie, s’est réfugié au milieu d’un immense désert. Installé dans sa caravane, avec son iguane de compagnie, il écoute les bruits du monde à travers sa vieille radio. Les fantômes de son passé et les voix aimées errent sur les ondes pour le ramener à la civilisation. Les voix de Sophie Merceron et de Guillaume Bariou, la musique folk de Vincent Dupas et les dessins croqués en direct par Benjamin Bachelier, entraînent le spectateur, muni d’un casque audio, dans le quotidien de Saùl. Entre mélancolie, humour et brutalité des grands espaces, Airstream (live) nous convie à une expérience digne des meilleurs romans américains.

+ feuilleton radiophonique à suivre sur Jade FM du 6 au 11 novembre

