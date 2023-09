CrossBorder Blues Carré d’argent Pontchâteau, 9 novembre 2023, Pontchâteau.

CrossBorder Blues Jeudi 9 novembre, 20h30 Carré d’argent de 13 à 25€

Puisant aux sources mêmes de la musique afro-américaine, CrossBorder Blues est un puissant hommage aux chants des plantations, des negro spirituals et du folklore américain. Un magnifique mariage musical porté par trois musiciens d’exception toujours en quête de créativité et d’émotions. L’immense chanteur et joueur de banjo Harrison Kennedy, compagnon de scène de Stevie Wonder, s’unit à Jean-Jacques Milteau, harmoniste hors pair, et au contrebassiste de renom Vincent Ségal, pour s’affranchir de la nostalgie et porter haut et fort une musique universelle. Un concert acoustique en toute intimité où la voix est reine.

Carré d’argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240016101 http://www.carredargent.fr http://www.facebook.com/carreadrgent;https://www.youtube.com/user/carredargent [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 61 01 »}, {« type »: « email », « value »: « billetteriecap@pontchateau.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.carredargent.fr/agenda/crossborder-blues/ »}] Théâtre de la Ville de Pont-Château (44)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:45:00+01:00

2023-11-09T20:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:45:00+01:00

pontchateau Pont-Château

Thomas Dorn