Via Injabulo Carré d’argent Pontchâteau, 17 octobre 2023, Pontchâteau.

Via Injabulo Mardi 17 octobre, 20h30 Carré d’argent de 6 à 18€

La compagnie sud-africaine, connue dans le monde entier pour l’énergie fulgurante et contestataire de ses danseurs, mélange de façon inédite le pantsula, proche du hip-hop, le step et le gumboots où les mains tapent en rythme sur des bottes de caoutchouc. Pour cette nouvelle création, deux invités de marque issus de la street dance, Marco Da Silva Ferreira et Amala Dianor, composent un programme de deux pièces* pour huit interprètes captivants d’aisance et de maîtrise. Du sidérant solo aux danses collectives endiablées, les corps exultent dans une frénésie de joie pour embarquer le public dans une fête libératrice.

* 1re partie : Form Informs de Marco Da Silva Ferreira / 2e partie : Emaphakathini d’Amala Dianor

+ apéro-danse : mardi 17 octobre à 19h à la médiathèque

gratuit sur réservation : 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr

+ stage danse : dimanche 1er octobre de 10h30 à 17h au Carré d’argent

payant / infos et réservations : 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr

