Titi Robin Quartet Carré d’argent Pontchâteau, 6 octobre 2023, Pontchâteau.

Titi Robin Quartet Vendredi 6 octobre, 20h30 Carré d’argent de 13 à 25 €

Titi Robin, surnommé le gitan blanc, a su imposer au fil de ses albums un style qui n’appartient qu’à lui, fait de toutes les musiques gitanes : indiennes, méditerranéennes et d’Europe de l’Est. De renommée internationale, le guitariste, joueur de oud et de bouzouk, renoue avec la puissance rythmique de ses premières formations. Pour ce retour aux sources gitanes, Titi Robin s’accompagne de la voix unique et brûlante de Roberto Saadna, de l’accordéon virtuose de Francis Varis et des percussions festives de Ze Luis Nascimento. Un plateau exceptionnel, chaleureux comme le soleil du Sud qui révèle toute la beauté du monde.

Carré d’argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240016101 http://www.carredargent.fr http://www.facebook.com/carreadrgent;https://www.youtube.com/user/carredargent [{« type »: « email », « value »: « billetteriecap@pontchateau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 61 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.carredargent.fr/agenda/ma-gavali-titi-robin-quartet/ »}] Théâtre de la Ville de Pont-Château (44)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

musique concert

Fabien Tijou