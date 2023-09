Le temps des sardines Carré d’argent Pontchâteau, 8 septembre 2023, Pontchâteau.

Le temps des sardines Vendredi 8 septembre, 20h30 Carré d’argent Entrée libre

Écrivaine, chroniqueuse et humoriste, Klaire fait Grr a le talent pour illustrer de façon décalée les travers humains. Féministe engagée et amoureuse des mots, elle interprète de sa voix veloutée des titres inclassables : véritables petites pépites pas vraiment chantées qui empruntent à la chanson réaliste et au stand-up. Quand Klaire prie Sainte-Marie-des-ascenseurs pour éviter ses voisins ou nous parle de son plat préféré, les coquillettes, c’est le fou rire qui nous prend. Ce cabaret musicalo-rigolo ne ressemble à aucun autre. C’est doux et dur à la fois, comme une poésie qui ne nous quitterait pas.

Carré d'argent Allée du Brivet 44160 Pont-Château Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T22:30:00+02:00

