FESTIVAL LA CORDE RAIDE 2024 – 1 JOUR – UNCLE BARD AND THE DIRTY BASTARDS CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau, 13 avril 2024, Pontchateau.

Le Festival La Corde Raide revient encore plus fort pour sa 6ème édition qui se déroulera du 5 au 14 Avril 2023 sur le territoire de Pont-Château (44). L’esprit n’a jamais été autant à la découverte et aux plaisirs de retrouver autant d’artistes passionnés par la guitare et la musique en générale.Venez découvrir de nombreux concerts dans les différentes structures de la ville ; danser lors d’une soirée celtique endiablée ; chanter lors de l’ouverture du Carré d’Argent pour une soirée au son Folk & Rock avec Elmer Food Beat et Giédré. Continuez ensuite votre route en profitant de concerts gratuits aux accents blues et Folk. Continuez de profiter de la belle enceinte du Carré d’Argent pour la deuxième soirée Blues & Rock avec Komodor, Datcha Mandala, Gaelle Buswell et Dynamite ShakersEnfin, ne manquez pas la dernière soirée au Carré d’Argent qui se fera dans une ambiance celtique avec Uncle Bard and the dirty bastards, Son’s of O’Flaherty et Green Lads. Jeudi 11/04/2024 – 19h30 : ELMER FOOD BEAT – GIEDRE – LUCIEN CHEENNE Vendredi 12/04/2024 – 19h00 : KOMODOR – DATCHA MANDALA – GAELLE BUSWELL – DYNAMITE SHAKERSSamedi 13/04/2024 – 19h30 : UNCLE BARD AND THE DIRTY BASTARDS – SON’S OF O’FLAHERTY – GREEN LADS

Tarif : 24.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 19:00

CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU ALLEE DU BRIVET 44160 Pontchateau 44