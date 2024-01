MONTE CRISTO CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau, mardi 9 avril 2024.

Performance scénique palpitante, l’adaptation de Monte-Cristo par la compagnie La Volige réunit tous les ingrédients et sensations du feuilleton à succès. Entremêlant récits épiques, sonorités pop-rock et envolées lyriques, le conteur Nicolas Bonneau et ses deux complices, Fanny Chériaux et Mathias Castagné, s’attaquent à cette saga avec une inventivité et une intensité stupéfiantes. Sans en perdre une miette, nous voici entraînés dans les méandres de l’histoire tragique d’Edmond Dantès, ce jeune marin trahi et jeté au cachot, puis évadé et avide de vengeance. La vitalité du ton et des trouvailles scéniques donnent un nouveau souffle à l’œuvre de Dumas.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 20:30

CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU ALLEE DU BRIVET 44160 Pontchateau 44