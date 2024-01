UNDERDOGS CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau, jeudi 28 mars 2024.

Breakeuse formée à la danse contemporaine et aux arts martiaux, Anne Nguyen explore, au fil de ses créations, la manière dont nous construisons nos personnalités. Sur une bande-son puisée dans le meilleur de la musique noire des années 60 et 70 (Sam Cooke, The Four Tops, Marvin Gaye…) trois danseurs à la personnalité magnétique libèrent une énergie explosive. Mouvements de corps et expressions du visage, décomposés comme sur un ralenti, s’enchainent pour mieux décrire toutes les luttes endurées par ces underdogs, ou laissés-pour-compte. Un trio bouillonnant qui incarne une imagerie urbaine transgressive et surtout libératrice.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU ALLEE DU BRIVET 44160 Pontchateau 44