MALDONNE CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau Catégories d’Évènement: 44

Pontchateau MALDONNE CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau, 9 février 2024, Pontchateau. Avec Pode ser, son premier solo, Leïla Ka, issue de la culture hip-hop, a secoué le monde de la danse par la singularité et la théâtralité poignante de sa gestuelle. Convaincue que le désordre peut être moteur de liberté, la jeune chorégraphe invite quatre danseuses à la rejoindre pour crier leur désir d’émancipation. Tels des coups de poing à l’adversité, les gestes tantôt saccadés ou fluides cisaillent l’air et la détermination transpire des corps en tension. Vêtues de multiples robes qui brillent, qui tournent, qui craquent, les cinq interprètes deviennent le réceptacle de toutes les émotions. Percutant !

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30 Réservez votre billet ici CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU ALLEE DU BRIVET 44160 Pontchateau 44 Détails Catégories d’Évènement: 44, Pontchateau Autres Code postal 44160 Lieu CARRE D'ARGENT - PONT CHATEAU Adresse ALLEE DU BRIVET Ville Pontchateau Departement 44 Lieu Ville CARRE D'ARGENT - PONT CHATEAU Pontchateau Latitude 47.439158 Longitude -2.091968 latitude longitude 47.439158;-2.091968

CARRE D'ARGENT - PONT CHATEAU Pontchateau 44 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontchateau/