Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite du Carré Cointreau Carré cointreau Saint-Barthélemy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saint-Barthélemy-d'Anjou Visite du Carré Cointreau Carré cointreau Saint-Barthélemy-d’Anjou, 16 septembre 2023, Saint-Barthélemy-d'Anjou. Visite du Carré Cointreau 16 et 17 septembre Carré cointreau Sur réservation uniquement – Nombre de place limité – Tarif : 7.00 € par adulte La visite du Carré Cointreau est un parcours guidé au cœur du site de production, vous découvrirez l’art de la distillation, une transmission familiale et un incontournable du bar. Pour clore votre visite, nous vous proposerons la dégustation d’un cocktail. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération Carré cointreau Boulevard des Bretonnières, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 31 50 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Anthony Dorfmann Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saint-Barthélemy-d'Anjou Autres Lieu Carré cointreau Adresse Boulevard des Bretonnières, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou Ville Saint-Barthélemy-d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Carré cointreau Saint-Barthélemy-d'Anjou

Carré cointreau Saint-Barthélemy-d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-barthelemy-d'anjou/

Visite du Carré Cointreau Carré cointreau Saint-Barthélemy-d’Anjou 2023-09-16 was last modified: by Visite du Carré Cointreau Carré cointreau Saint-Barthélemy-d’Anjou Carré cointreau Saint-Barthélemy-d'Anjou 16 septembre 2023