POCKEMON CREW Carre Bellefeuille Boulogne Billancourt, vendredi 22 mars 2024.

Pockemon CrewNineteenDirection artistique de Riyad Fghani, avec Rachid Hamchaoui, Mabrouk Gouicem, Alex Thuy, Hyacinthe Vallérie, Sofiane Kinzi, Karim Beddaoudia, Yannis Kinzi et Nassim Maadi.La nouvelle création du collectif hip-hop est une fable écologique qui invite le spectateur à s’interroger sur l’état du monde, le futur de la planète, la place de l’humain et les conséquences de ses actes sur son écosystème. Entre récits mythologiques et analyses scientifiques, les corps énergiques des danseurs en mouvement évoquent la création de l’univers et son évolution.En 1ère partie du spectacle : la compagnie chorégraphique boulonnaise Youcef Ouali.

Tarif : 15.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Carre Bellefeuille 60, Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt 92