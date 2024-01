AVISHAI COHEN Carre Bellefeuille Boulogne Billancourt, 13 mars 2024, Boulogne Billancourt.

Avishaï CohenShifting SandsAvec Avishaï Cohen (contrebasse, voix), Guy Moskovich (piano), Roni Kaspi (batterie).Accompagné de son nouveau trio, le musicien-chanteur présente son dernier album en interprétant des compositions originales mais également les morceaux préférés des fans et d’autres puisés dans sa vaste bibliothèque musicale. Des lignes mélodiques fraiches et expansives, des rythmes divers et sophistiqués et une élégance musicale que lui seul peut atteindre.

Tarif : 17.00 – 41.80 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:30

Carre Bellefeuille 60, Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt 92