YE (L’EAU) Carre Bellefeuille Boulogne Billancourt, 1 mars 2024, Boulogne Billancourt.

Par Kerfalla Camara (directeur artistique), Yann Ecauvre (metteur en cirque), Yann Ecauvre et Jérémy Manche (compositeurs), Damien Drouin (intervenant acrobatique), Nedjma Benchaïb et Mounâ Nemri (chorégraphes), avec Bangoura Hamidou, Bangoura Momo, Camara Amara Den Wock, Camara Bangaly, Camara Ibrahima Sory, Camara Moussa, Camara Sekou, Keita Aicha, Sylla Bangaly, Sylla Fode Kaba, Sylla M’Mahawa, Youla Mamadouba et Camara Facinet en alternance avec Tambassa Amara.Le grand collectif de Circassiens guinéens revient en France avec une création pleine d’énergie où les acrobates entremêlent les expressions traditionnelles avec beaucoup de modernité. Sur scène, les corps sautent s’envolent, voltigent, tournoient et forment des pyramides impressionnantes. Dans une mise en scène épurée, des bouteilles de plastique vides et écrasées symbolisent les tensions générées par l’accès à la ressource de plus en plus rare qui donne son titre au spectacle.

Tarif : 16.00 – 34.10 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

Carre Bellefeuille 60, Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt 92