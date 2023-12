ERIK TRUFFAZ Carre Bellefeuille Boulogne Billancourt, 8 février 2024, Boulogne Billancourt.

Erik TruffazRollin’ & ClapErik Truffaz (trompette), Marcello Giuliani (basse), Alexis Anérilles (piano), Fender Rhodes, Raphaël Chassin (batterie), Matthis Pascaud (guitare).Pour ce nouveau projet, le trompettiste franco-suisse et l’un des musiciens les plus brillants de sa génération revisite des mélodies émouvantes de l’âge d’or du cinéma français : Les Tontons flingueurs, Fantomas, Le Casse, La Strada, Ascenseur pour l’échafaud, One Silver Dollar…

Tarif : 16.00 – 34.10 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

Carre Bellefeuille 60, Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt 92