JE NE COURS PAS, JE VOLE ! Carre Bellefeuille Boulogne Billancourt, 6 février 2024, Boulogne Billancourt.

D’Elodie Menant, mise en scène de Johanna Boyé, avec Vanessa Cailhol, Olivier Dote Doevi, Axel Mandron ou Slimane Kacioui, Elodie Menant, Youna Noiret et Laurent Paolini. Plongez dans le sport de haut niveau à l’occasion de l’année olympique. Avec Julie, l’héroïne qui veut courir la demi-finale du 800 m aux J.O. La pièce montre les heures d’entraînement, les sacrifices à endurer et le mental dont il faut faire preuve, raconte aussi la vie d’une famille et ce que cet événement provoque dans les relations de ses membres. Une véritable ode à la passion pour le sport, sans aucun temps mort pour les 6 comédiens qui interprètent 23 personnages avec dynamisme. 5 nominations aux Molière 2023 (Théâtre public, Mise en scène d’un spectacle de théâtre public, Autrice francophone vivante, Comédienne dans un second rôle, Révélation féminine).

Tarif : 16.00 – 34.10 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30

Carre Bellefeuille 60, Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt