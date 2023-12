BERTRAND BELIN Carre Bellefeuille Boulogne Billancourt, 24 janvier 2024, Boulogne Billancourt.

Tambour VisionDans son nouvel album épuré, le Breton impose avec sa grâce habituelle son riche imaginaire appuyé sur des compositions pop concoctées à base de synthétiseurs rétros et de boîtes à rythmes enjouées. Le dandy frenchy décolle vers des cieux synthétiques, doux vertige et grand disque au cœur battant. Sa pratique du chanté-parlé évoque l’héritage de Serge Gainsbourg tandis que son phrasé et ses tonalités rappellent le souvenir d’Alain Bashung.

Tarif : 16.00 – 34.10 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:30

Carre Bellefeuille 60, Rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt 92