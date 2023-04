Ferme pédagogique Carré à l’avoine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Ferme pédagogique Carré à l’avoine, 22 avril 2023, Versailles. Ferme pédagogique 22 et 23 avril Carré à l’avoine L’Association Bergeries en Ville proposera des ateliers culturels et ludiques destinés au public familial: un parcours brouette dans un labyrinthe, un stand photo selfie, un atelier tisane, un atelier dessin, la réalisation d’un cahier des senteurs, la création de fleurs en papier ou encore la création d’un motif floral à l’encre.

Les activités proposées tout au long de ces deux jours permettront aux visiteurs de découvrir le travail du jardinier et d’observer le retour de « la campagne en ville » autour d’une petite ferme et d’un potager éphémère.

Les ateliers auront lieu en continu de 10h à 18h30 Carré à l’avoine 4, rue de l’Occident – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00

