Fin : 2024-03-31T11:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:30:00+02:00 Les artistes Anouk de Dufau, Anne Vignot, Emmanuelle Boudaillez, Perrine Corvaisier, Bertrand Cumet, Mélanie Goudart, Gaëtan Nijdam, Isabelle Demont et Gaëlle Kermel exposent leurs créations.

Les artistes Anouk de Dufau, Anne Vignot, Emmanuelle Boudaillez, Perrine Corvaisier, Bertrand Cumet, Mélanie Goudart, Gaëtan Nijdam, Isabelle Demont et Gaëlle Kermel exposent leurs créations.

Venez vous laisser toucher par les peintures, sculptures, mosaïques, collages et cyanotypes dans un ensemble de couleurs harmonieuses.

Arts croisés au Carré
25 – 31 mars 2024
Carré à la Farine
70bis rue de la paroisse
78000 Versailles
Entrée libre.
Horaires : 11h00-18h30
carrefarine@versailles.fr

