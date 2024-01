Vastitude et pièces rapportées Carré à la Farine Versailles, 11 mars 2024, Versailles.

Vastitude et pièces rapportées 11 – 17 mars 2024 Carré à la Farine Entrée libre.

« Vastitude », c’est la nouvelle exposition au Carré à la Farine du peintre paysagiste Marc Verdaglio. Ses acryliques sur toile illustrent son travail sur la lumière, la composition et la précision du trait même si le réalisme bascule souvent dans des atmosphères plus suggestives, romantiques. L’essentiel pour lui est de capter l’intensité et l’intimité d’une méditation contemplative face à des immensités marines ou désertiques, tantôt réelles, tantôt imaginaires. Il est accompagné par l’artiste Mowa qui expose, dans « Pièces rapportées », ses collages de photographies anciennes et papiers surannés. Avec un style surréaliste, ses compositions réinterprètent les traces de notre mémoire familiale dans ses principaux événements. Elles nous confrontent, de manière ludique ou grave, à la disparition matérielle et mémorielle due au passage du temps tout en nous questionnant sur notre identité. Pour l’artiste, c’est une forme de quête de ses ancêtres.

Carré à la Farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France La salle d'exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l'année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

© Marc Verdaglio et Mowa