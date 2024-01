Exposition peinture de Laetitia Demortreux-Velez Carré à la Farine Versailles, 5 mars 2024, Versailles.

Exposition peinture de Laetitia Demortreux-Velez 5 – 10 mars 2024 Carré à la Farine Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T11:00:00+01:00 – 2024-03-05T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T11:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

Ces peintures de l’Ouest américain, de l’Italie et des paysages orientaux, naissent d’une observation intense, proche de la vérité mais sans chercher à être une copie. L’artiste saisit au plus près les émotions que ces lieux inspirent, dans de grandes compositions amples. Les angles de vues sont larges, et la lumière irradie sur les tours, les toits et les Dômes dans des paysages rythmés au panorama lointain.

Des pans de montagnes escarpées aux grands étendues maritimes, le regard circule. Ainsi, dans cette œuvre de San Francisco, le point de vue vertigineux présente un angle de vue singulier : le spectateur survole la ville.

L’artiste privilégie une palette restreinte d’ocres et de bruns, dans une composition rythmée initialement de façon géométrique, où les lignes de force se répondent entre elles. L’œuvre devient un élément vibrant et autonome, presque organique.

Carré à la Farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 52 04 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/carre-a-la-farine/ [{« type »: « email », « value »: « laetitia.velez@yahoo.fr »}] La salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l’année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

© Oman, « Oasis », 73 x 54 cm