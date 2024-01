Exposition Sergueï Toutounov Carré à la Farine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Fin : 2024-02-18T11:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00 « Je ne sais si je suis un bon artiste-peintre ou quelconque, mais il y a une condition indispensable pour qu’un peintre puisse s’accomplir.

Il doit être obnubilé par son travail. Et au moins cette condition, je l’ai précisément réalisée. Pour un homme obnubilé, tout ce qui est en dehors de son but, est un élément d’exaspération. Cette obsession est une passion, voire un vice, qui est dur à supporter pour l’entourage.

Je dédie mon travail à mes proches. »

« Je ne sais si je suis un bon artiste-peintre ou quelconque, mais il y a une condition indispensable pour qu'un peintre puisse s'accomplir.

Il doit être obnubilé par son travail. Et au moins cette condition, je l'ai précisément réalisée. Pour un homme obnubilé, tout ce qui est en dehors de son but, est un élément d'exaspération. Cette obsession est une passion, voire un vice, qui est dur à supporter pour l'entourage.

Je dédie mon travail à mes proches. »

Sergueï Toutounov, Paris, le 31 décembre 2009

Exposition Sergueï Toutounov
12 – 18 février 2024
Carré à la Farine
70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles

La salle d'exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l'année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

