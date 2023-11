Ensemble au carré Carré à la Farine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Ensemble au carré Carré à la Farine Versailles, 29 janvier 2024, Versailles. Ensemble au carré 29 janvier – 4 février 2024 Carré à la Farine Entrée libre. Venez plonger dans l’univers bigaré de leurs lignes et de leurs couleurs. Voyagez à travers leurs disciplines très variées : peintures, sculptures, gravures, photos, collages, et papier maché. Chacun vous fera vivre des émotions nouvelles.

Cette bande d’artistes a réussi à créer un bel Ensemble qui ne vous laissera pas indifférent.

Vernissage le 19 novembre de 16h à 19h
Carré à la Farine
70bis rue de la paroisse
78000 Versailles

