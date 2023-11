Exposition peintures & sculptures organisée par le Lions Club Versailles Menyanthes Carré à la Farine Versailles, 19 janvier 2024, Versailles.

Venez découvrir les œuvres exposées par le Lions Club Versailles Ményanthes, le Patrimoine Culturel des Lions Clubs de France (www.patrimoine-lions.org) et des artistes peintres et sculpteurs qui se sont unis pour une exposition caritative dont les bénéfices seront consacrés en totalité à l’acquisition d’un robot ORL pédiatrique.

Vous aurez ainsi l’occasion d’apporter votre concours et soutien avec nous dans l’aide à ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pourrons réussir.

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « carrefarine@versailles.fr »}] [{« link »: « http://www.patrimoine-lions.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T11:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

© Nadia Vuillaume / © Véronique Dumont / © Corinne Mure-Ravaud