Exposition de l’atelier d’Isabelle Demont 18 – 24 décembre Carré à la Farine Entrée libre

Huiles et acryliques

Les sujets sont divers : Paysages Scènes d ‘intérieur, Natures mortes, personnages, Portraits.

Isabelle enseigne depuis de nombreuses années à des jeunes et à des adultes. La recherche de la lumière est une des priorités avec un travail sur les contrastes, et les harmonies de couleur. La nature est une source d’inspiration importante pour l’Atelier. Ainsi chaque élève invite par son travail et sa personnalité,au rêve et au voyage.

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T11:00:00+01:00 – 2023-12-18T18:00:00+01:00

2023-12-24T11:00:00+01:00 – 2023-12-24T18:00:00+01:00

© Isabelle Demont