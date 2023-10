Le 108e Salon de l’École française à Versailles Carré à la Farine Versailles, 12 décembre 2023, Versailles.

Le 108e Salon de l’École française à Versailles 12 – 17 décembre Carré à la Farine Entrée libre

Le Salon de l’Ecole française ouvrira sa 108éme expositions du lundi 11 au dimanche 17 décembre 2023.

Depuis 1903, l’association Le Salon de l’Ecole française soutient par son exposition annuelle la promotion d’œuvres d’artistes. Activité essentielle à une époque où beaucoup de galeries ferment et où diminuent les subventions aux grands Salons parisiens.

Cette année l’association a mis en placer un nouveau site internet qui permettra de visualiser les œuvres et les artistes exposés, et bien sûr de pouvoir retirer des invitations pour le vernissage. Nous vous attendons nombreux pour ce moment unique du mois de décembre 2023 à Versailles, avant les fêtes de fin d’année. A ne manquer sous aucun prétexte.

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T11:00:00+01:00 – 2023-12-12T18:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

© Salon de l’École Française