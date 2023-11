Éclats de vie Carré à la Farine Versailles, 21 novembre 2023, Versailles.

Éclats de vie 21 novembre – 3 décembre Carré à la Farine Entrée libre

AZAÏS DE PREVILLE

Elle puise son inspiration auprès des enfants. En les observant, elle parvient à les croquer en flagrants délits d’enfance. Son travail suscite la contemplation et la rêverie.

DELPHINE LAFONTAINE

Une sculpteur figuratif. Son travail porte sur la nature humaine quelle que soit sa forme. Passionnée et fascinée par la complexité de l’être humain.

CAMILLE LE CLERE

À travers un travail figuratif variant thèmes profanes, animaliers ou religieux, elle cherche à retranscrire dans la glaise un mouvement, une attitude ayant suscité une certaine émotion, pour saisir un peu de la grâce, de la poésie du monde qui nous entoure et qui vient éveiller notre intériorité…

JOSETTE MORANE

En référence à Giorgio Morandi, elle fonde sa peinture sur la composition . Elle met en œuvre ce credo dans les natures mortes, scènes d’atelier, portraits, intérieurs aux fenêtres ouvertes, lieux de vie. Travail remarqué et primé dans des salons régionaux : Loiret ,Dourdan, Yonne, Paris en 2022 .

