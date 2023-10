Au Carré des Arts Carré à la Farine Versailles, 13 novembre 2023, Versailles.

Au Carré des Arts 13 – 19 novembre Carré à la Farine Entrée libre

Artistes passionnés, nous serons heureux de présenter nos œuvres à votre regard pour le plaisir, et à la vente si coup de cœur, au sein de la salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame

Vous y découvrirez tout type de techniques artistiques telles que la peinture, la céramique et la sculpture sur pierre, terre cuite et bronze.

Un vernissage aura lieu le samedi 18 novembre de 17h à 19h.

Nous vous y attendons nombreux !

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 63 84 31 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T11:00:00+01:00 – 2023-11-13T18:00:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Retour de pêche © Étienne Selleret