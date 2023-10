La couleur des sens, voyage artistique Carré à la Farine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines La couleur des sens, voyage artistique Carré à la Farine Versailles, 30 octobre 2023, Versailles. La couleur des sens, voyage artistique 30 octobre – 5 novembre Carré à la Farine Entrée libre Nous sommes quatre artistes, nous avons la même passion : l’art, la magie, la nature et cette humanité si fragile sur terre. C’est un voyage immobile, mais, tellement sincère, tellement coloré, tellement personnel, tellement…

Préparez-vous a voyager et amenez vos « je rêve. »… Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T11:00:00+01:00 – 2023-10-30T18:00:00+01:00

2023-10-30T11:00:00+01:00 – 2023-10-30T18:00:00+01:00

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

