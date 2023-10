3² Carré à la Farine Versailles, 23 octobre 2023, Versailles.

3² 23 – 29 octobre Carré à la Farine Entrée libre

Christine Cadours

Artiste plasticienne, diplômée à l’Université Sorbonne Paris et en politiques culturelles à l’Observatoire de Grenoble, elle est également psychanalyste et art-thérapeute.

Ses peintures engagent des techniques différentes, huile, acrylique, mosaïque, tissus, bois, papiers, photos.

Jean-Pierre Oreb

IONESCO « Il faut écrire pour soi et c est ainsi que l’ on peut arriver aux autres »

SOULAGES « L’abstraction est un concept de critique…ce qui m’intéresse, c’est ce qui naît sur la toile »

Je dessine ou peins donc pour moi avec l’espoir d’arriver jusqu’à vous.

Daniel Grandcolas

Les arbres purifient l’air et l’eau est le second élément indispensable à la vie.

Deux thèmes pour une première exposition joyeuse et choisie, que je suis heureux de partager à 3 au 3² car le partage est un troisième élément indispensable à ma vie.

Mais comme le dit Eugène Leroy : « La peinture existe en soi – un peintre ne devrait pas parler. »

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « carrefarine@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 56 07 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T11:00:00+02:00 – 2023-10-23T18:00:00+02:00

2023-10-29T11:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00