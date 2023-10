Intensité Carré à la Farine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Intensité Carré à la Farine Versailles, 16 octobre 2023, Versailles. Intensité 16 – 22 octobre Carré à la Farine Entrée libre Des artistes du Groupement INTENSITE exposent leurs créations : Alexandra Kindermans, Anne Iris Caillette, Camille De Dumast, Christine Glen, Isabelle Laurent Brion, Plexus, Sekoya, Thierry Moreau.

Venez les rencontrer autour de leurs œuvres, peintures, encres, sculptures, photos. Chacun d’eux exposera son univers et vous confiera sa joie de créer. FINISSAGE le 21 Octobre de 11h à 19h Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.08.65.18.10 »}, {« type »: « email », « value »: « thierry.moreau11@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T11:00:00+02:00 – 2023-10-16T18:00:00+02:00

Carré à la Farine
70bis rue de la paroisse 78000 Versailles
Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

