Participez à l’œuvre de Stéphane Belzère : ‘Les mains des anges’ Carré à la farine Versailles, 7 octobre 2023, Versailles.

Participez à l’œuvre de Stéphane Belzère : ‘Les mains des anges’ Samedi 7 octobre, 14h00 Carré à la farine Entrée libre.

L’installation « Les mains des anges » de Stéphane Belzère tient le cœur de l’exposition au Carré à la farine. Des moulages en cire de mains d’enfants, disposés sur une étagère en bois dans des bocaux en verre coloré, semblent flotter et proposent ainsi une œuvre singulière et poétique.

Présentée une première fois au musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, c’est une création collaborative que l’artiste a reproduite expressément pour notre ville, avec des mains moulées au cours d’ateliers de création conduits avec des enfants versaillais. Ainsi, l’œuvre « grandit » avec chaque enfant qui prête sa main à l’ouvrage.

Laissez vos enfants participer à l’évolution de cette œuvre collaborative en rejoignant l’atelier de création.

Carré à la farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 52 04 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/carre-a-la-farine/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/54/culture/carre-a-la-farine.htm »}, {« type »: « email », « value »: « carrefarine@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 62 »}] La salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l’année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00

©VilledeVersailles