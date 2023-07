Stéphane Belzère : « Les mains des anges » Carré à la farine Versailles, 4 octobre 2023, Versailles.

Stéphane Belzère : « Les mains des anges » 4 – 13 octobre Carré à la farine Entrée libre.

Une œuvre collaborative intitulée « Les mains des anges » tient le cœur de l’exposition. Elle a été réalisée à partir de mains en cire moulées au cours d’ateliers avec des enfants versaillais. Les moulages placés dans des bocaux colorés semblent flotter et proposent ainsi une installation curieuse et poétique. Deux des « Tableaux longs » de Stéphane Belzère sont aussi exposés. Peints à partir de l’observation de bocaux conservant des organes de mammifères dans du formol, ces peintures passent du figuratif à l’abstraction et opèrent une transformation de l’organique en paysages aquatiques et montagneux. L’exposition est complétée par des peintures fixées sous-verre, témoignant de l’importance du travail de l’artiste sur le verre.

Carré à la farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 52 04 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/carre-a-la-farine/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.versailles.fr »}] La salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l’année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

