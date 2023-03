Carrousel Artistique ARTrip Carré à la farine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Carrousel Artistique ARTrip Carré à la farine, 9 mai 2023, Versailles. Carrousel Artistique ARTrip 9 – 14 mai Carré à la farine Entrée libre. Carrousel Artistique dit plusieurs arts, seront également présent une Book party le week-end, artistes et écrivains présenteront quelques livres, Melek artiste peintre et styliste reconnue nous présentera sa nouvelle collection le samedi après-midi lors d’un défilé.

ARTrip est un concept innovant : une galerie itinérante qui s’installe partout où la demande est forte ; Aix-les-Bains, La Rochelle, Perpignan, Paris mais aussi à l’étranger en Amérique du Nord, Autriche à Vienne, Bratislava en Slovaquie.

Une exposition mais pas que : Défilés de mode Book Party Dédicace Ateliers Stand de produits dérivés : l’art accessible à toutes et tous : mosaïque de petits formats sur un mur de tous les artistes participants

Plus d’informations Carré à la farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 52 04 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/carre-a-la-farine/ [{« link »: « https://www.artripgallerytravelling.com »}] La salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l’année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T11:00:00+02:00 – 2023-05-09T18:00:00+02:00

2023-05-14T11:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 © ARTrip

