Osons la diversité Carré à la farine, 17 avril 2023, Versailles. Osons la diversité 17 – 23 avril Carré à la farine Entrée libre. Un collège de 8 artistes professionnels, habitués des plus grands salons, vous proposent un florilège d’œuvres autant peintes que sculptées, un éventail de formes et de couleurs en écho du monde artistique contemporain.

Badani – Broustet – Convenant -Latrace

Maze – Merlet – Navarre – Panelas Huard Carré à la farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles La salle d'exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l'année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

2023-04-17T11:00:00+02:00 – 2023-04-17T18:00:00+02:00

2023-04-23T11:00:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00 © Daniel Convenant

