Éclats d’Art Carré à la Farine, 13 mars 2023, Versailles.

Éclats d’Art 13 – 19 mars 2023 Carré à la Farine

Entrée libre

Neuf artistes exposent des œuvres contemporaines et élégantes qui ont tout pour illuminer votre intérieur. Une exposition où l’esthétique et la matière se rencontrent avec grâce.

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Une magnifique exposition d’art près de chez vous. Neuf artistes femmes en sont à l’origine et la balade artistique en vaut le détour. Peinture, sculpture et photographie se côtoient avec délicatesse au carré à la Farine en plein cœur de Versailles. Que vous soyez connaisseur ou tout simplement curieux, les œuvres exposées nourriront votre sensibilité et réveilleront votre âme créative. Cette exposition réussit le pari d’univers foisonnants se frôlant avec élégance dans un lieu magique. Le mystère de l’art abstrait y rencontre la poésie du figuratif contemporain. Chaque artiste y dévoile son monde. Un monde abouti dont on perçoit la maîtrise et le chemin parcouru. Un moment qui se partage entre amis ou en famille. Il ne vous reste plus qu’à pousser la porte du carré à la Farine.

Artistes : Anouk de Dufau, Anne Vignot, Gaëlle Kermel, Camille de Dumast, Boca, Marie-Gabrielle Leroy, Magali Mouret, Emmanuelle Boudailliez, Isabelle Deteix



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T11:00:00+01:00

2023-03-19T17:30:00+01:00

© Collectif Éclats d’Art