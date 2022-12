Éclosions Carré à la Farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

8 femmes artistes présentent une exposition inédite et lumineuse. Éclosions est une invitation à se tourner résolument vers le printemps et la vie ! Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Pour laisser derrière soi la grisaille de l’hiver, 8 femmes artistes se réunissent pour la première fois au Carré à la farine. Leur exposition collective « Éclosions » est une invitation à se tourner résolument vers le printemps et la vie ! Chacune au travers de son expression artistique : peinture, sculpture, collage ou encore photographie rend compte dans cette exposition de la vitalité, des couleurs et des lumières printanières. Leur travail et leurs talents se conjuguent pour nous emmener à la redécouverte de paysages de montagne, de parcs et jardins, de la ville, des bords de mer et pourquoi pas à la reconquête de nous-mêmes.

Magali Mouret. Anne Schuller. Pauline Nitsch. Nathalie de Williencourt. Isabelle Levesque. Caroline Richard. Josephine Audebert. Odile de Bouvier.

