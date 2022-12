Serguéï Toutounov Carré à la Farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Serguéï Toutounov Carré à la Farine, 7 février 2023, Versailles. Serguéï Toutounov 7 – 12 février 2023 Carré à la Farine

Entrée libre

Né à Moscou en 1958, cet artiste peintre s’installe en France dès 1982. La nature a une place importante dans son travail et se retrouve dans ses tableaux. Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Serguéï Toutounov est né en 1958 à Moscou (Russie) dans une famille d’artiste-peintres. Dès sa petite enfance, sous l’égide de son père, il suit une formation régulière et systématique du dessin et de la peinture.

De 1974 à 1980, il poursuit sa formation de peintre à l’Institut d’Art Sourikov à Moscou, d’où il sort diplômé en tant que peintre de chevalet. En 1982, il épouse une française d’origine russe et part s’installer à Paris. Depuis 1983, il vit à Paris. Dès ce moment, l’activité artistique du peintre se déroule principalement à Paris. Et comme le travail d’après nature reste essentiel dans sa peinture, la plupart de ses tableaux sont peints en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T11:00:00+01:00

2023-02-12T18:00:00+01:00 © Serguéï Toutounov

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Carré à la Farine Adresse 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles lieuville Carré à la Farine Versailles Departement Yvelines

Carré à la Farine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Serguéï Toutounov Carré à la Farine 2023-02-07 was last modified: by Serguéï Toutounov Carré à la Farine Carré à la Farine 7 février 2023 Carré à la farine Versailles Versailles

Versailles Yvelines