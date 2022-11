37 EME Foire aux santons de La VOIO Maison des associations Carqueiranne Catégories d’évènement: Carqueiranne

37 EME Foire aux santons de La VOIO Maison des associations, 26 novembre 2022 10:00, Carqueiranne. 26 novembre – 18 décembre Sur place Entrée libre la_voio@hotmail.fr

Foire aux santons La VOIO vous invite à sa 37 -ème foire annuelle aux santons du 26/11/22 au 18/12/2020 Inauguration de la foire le 26/11 à 11h30 (apéritif offert) Lundi au vendredi de : 14h30 à 18h00,

Samedi au dimanche de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. Maison des associations Chemin du petit lac, 83320 Carqueiranne

Animations de l’argile aux santons (agenda à la foire)

Réservation soirée des 13 Desserts Maison des associations Chemin du petit lac, 83320 Carqueiranne 83320 Carqueiranne Var samedi 26 novembre – 10h00 à 18h00

dimanche 27 novembre – 10h00 à 18h00

lundi 28 novembre – 10h00 à 18h30

mardi 29 novembre – 10h00 à 18h30

mercredi 30 novembre – 10h00 à 18h30

jeudi 1er décembre – 10h00 à 18h30

vendredi 2 décembre – 10h00 à 18h30

samedi 3 décembre – 10h00 à 18h00

dimanche 4 décembre – 10h00 à 18h00

lundi 5 décembre – 10h00 à 18h30

mardi 6 décembre – 10h00 à 18h30

mercredi 7 décembre – 10h00 à 18h30

jeudi 8 décembre – 10h00 à 18h30

vendredi 9 décembre – 10h00 à 18h30

samedi 10 décembre – 10h00 à 18h00

dimanche 11 décembre – 10h00 à 18h00

lundi 12 décembre – 10h00 à 18h30

mardi 13 décembre – 10h00 à 18h30

mercredi 14 décembre – 10h00 à 18h30

jeudi 15 décembre – 10h00 à 18h30

vendredi 16 décembre – 10h00 à 18h30

samedi 17 décembre – 10h00 à 18h00

dimanche 18 décembre – 10h00 à 18h00

