38 EME Foire aux santons de La VOIO
25 novembre – 17 décembre
La VOIO vous invite à sa 38-ème foire annuelle aux santons du 25/11/23 au 17/12/2023

Inauguration de la foire le 25/11 à 11h30 (apéritif offert) Lundi au vendredi de : 14h30 à 18h00,

Samedi au dimanche de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. Maison des associations Chemin du petit lac, 83320 Carqueiranne

Animations de l’argile aux santons (agenda à la foire)

Inauguration de la foire le 25/11 à 11h30 (apéritif offert)
Animations de l'argile aux santons (agenda à la foire)
Réservation soirée des 13 Desserts
Maison des associations
Chemin du petit lac, 83320 Carqueiranne

