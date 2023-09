Sur les pas de l’architecte Henri Prost, l’urbanisme ca s’arpente, hommage pour un centenaire Carqueiranne Le Canebas Carqueiranne, 30 septembre 2023, Carqueiranne.

Sur les pas de l’architecte Henri Prost, l’urbanisme ca s’arpente, hommage pour un centenaire Samedi 30 septembre, 09h30 Carqueiranne Le Canebas places limitées sur inscription prévoir casse croute tiré du sac, eau, chapeau et maillot de bain pour ceux qui souhaitent une halte plage dans la marche. 6h de marche aller retour

« Sur les pas d’Henri Prost, hommage au pionnier de l’urbanisme d’arpentage » Nous rendons hommage au pionnier de l’urbanisme d’arpentage Henri Prost dont on fête cette année le centenaire du plan d’aménagement de la Côte varoise avec une mise en perspective, sur un siècle, de la pratique de l’arpentage au plus près du site et de la concertation depuis le shéma d’aménagement du littoral varois au sentier métropolitain, en passant par les étapes de la création du sentier du littoral et, en région PACA, de l’observatoire du paysage littoral vu depuis la mer

Premier rendez-vous, organisé avec la métropole à Carqueiranne, au Canebas le 30 septembre (inscription auprès de MTPM – Rendez-vous 9h30 au Port de Carqueiranne

https://www.metropoletpm.fr/actualites/rendez-biodiverdissants-de-metropole-tpm

Carqueiranne Le Canebas Port de Carqueiranne Carqueiranne 83320 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 0613772511 https://maltae.org/ https://www.metropoletpm.fr/actualites/rendez-biodiverdissants-de-metropole-tpm paysage littoral agricole a enjeu accès au parking du port de Carqueiranne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

@maltae Jean Belvisi