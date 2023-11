Soirée 13 Desserts Traditionnels Gymnase Carqueiranne Carqueiranne Catégories d’Évènement: Carqueiranne

Soirée 13 Desserts Traditionnels de NOEL Samedi 16 décembre, 20h00 1 Les membres du groupe folklorique La Voio ont le plaisir de vous inviter à partager Les Treize DESSERTS

Le samedi 16 Décembre 2023 à 20 h30

A la Halle des Sports, quartier grand chêne à Carqueiranne

Entrée 12€ adulte ; gratuit enfant moins de 5 ans baleti animé par Lei Tulipan Place à retirer à la foire aux santons de Carqueiranne avant le 13 déc.

Gymnase Carqueiranne Allée des grandes vignes 83320 Carqueiranne Carqueiranne 83320 Var

