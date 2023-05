Noces de Rouille Les Débuts de L’Embrouille AUDITORIUM DE CLAIR-VAL, 7 juillet 2023, CARQUEIRANNE.

Noces de Rouille Les Débuts de L’Embrouille AUDITORIUM DE CLAIR-VAL. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 21:00 (2023-07-07 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Gigi va se démener pour sauver son couple de la routine et essayer de rendre romantique son « Jeannot » plus attiré pour les tournées au bistrot que les virées en famille. Ils vont maladroitement tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur vie. Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler de rire !!! Noces de Rouille Les Débuts de L’Embrouille

Votre billet est ici

AUDITORIUM DE CLAIR-VAL CARQUEIRANNE CHEMIN DU PETIT LAC Var

21.8

EUR21.8.

Votre billet est ici