Camp Climat Nantes Ecoferme des 1001 pattes, 25 août 2022 08:30, Carquefou.

25 – 28 août Sur place Sur inscription : https://inscription.noe-app.io/projects/62a6efff81035d0073cafb69/welcome

? Rendez-vous du 25 au 28 août près de Nantes pour changer le système et construire le monde de demain autour d’ateliers, formations et débats animés !

Un camp climat, pourquoi ?

✌️ Accueillir tou·tes les citoyen·nes qui veulent s’engager pour la justice climatique et sociale

✊ Renforcer la dynamique militante du territoire

? Faire monter en compétences l’ensemble des participant·es

? Organiser des mobilisations et de s’organiser collectivement

? A chaque fin de formation, se voir proposer quelque chose de concret à faire.

Ce seront donc 4 jours entiers pour

? Découvrir les associations nantaises engagées pour le climat et y trouver ta place pour réfléchir ensemble et ainsi participer au mouvement.

? Se former, échanger et se préparer aux prochaines grandes mobilisations pour la justice climatique et sociale !

? Renforcer notre résilience, nous doter d’outils pour construire le monde d’après écologique, social, inclusif et solidaire !

? Grâce au Camp Climat Nantes, construisons un mouvement de masse citoyen, non-violent, radical et déterminé !

? Tu veux nous aider à créer un camp de folie, rejoins notre équipe de bénévoles ? https://airtable.com/shrzexGyI84B7L4VC

? Tu souhaite proposer une activité artistique, culturelle, ludique, pédagogique, pour compléter le programme du camp, remplis ce formulaire ? https://framaforms.org/proposition-pour-le-camp-climat-a-nantes-du-24-au-28-aout-1652709861

?Le programme complet arrive bientôt.

Ecoferme des 1001 pattes Carquefou 44470 Carquefou Loire-Atlantique

jeudi 25 août – 08h30 à 23h59

vendredi 26 août – 08h30 à 23h59

samedi 27 août – 08h30 à 23h59

dimanche 28 août – 08h30 à 23h59